Diretta Berrettini-Murray ore 15, finale a Stoccarda: come vederla in tv e in streaming

STOCCARDA (Germania) - Tutto pronto per l'atto finale dell'Atp di Stoccarda con Matteo Berrettini che sfiderà Andy Murray per il titolo. Il tennista romano dopo avere eliminato in semifinale il tedesco Oscar Otte, sconfitto con un doppio 7-6, si prepara ad andare in scena alle ore 15, sull'erba del Boss Open, per cercare di battere anche Murray, arrivato alla finale avendo la meglio su Nick Kyrgios, battuto 7-6, 6-2. L'azzurro ha l'occasione di portare a casa il suo 6° titolo in carriera: a Stoccarda riuscì a trionfare già nel 2019 quando si impose in finale sul canadese Felix Auger-Aliassime. L'ultimo torneo vinto da Berrettini risale a poco meno di un anno fa, il 20 giugno 2021, quando l'azzurro trionfò al Queen's prima di iniziare la straordinaria cavalcata che lo ha portato alla storica finale per il tennis italiano: a Wimbledon contro Djokovic. Tra Matteo Berrettini e Andy Murray sono tre i precedenti fino ad ora e la situazione è di perfetto equilibrio.