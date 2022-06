Wta Birmingham, Giorgi sorteggiata contro Martincova

Camila Giorgi è l'unica azzurra al via nel "Rothesay Classic", Wta 250 con un montepremi di 251.750 dollari di scena sui campi in erba di Birmingham, in Gran Bretagna. La 30enne marchigiana, n.26 Wta e terza testa di serie, in campo martedì 14 giugno, è stata sorteggiata al primo turno contro la ceca Tereza Martincova, n.60 del ranking: la marchigiana ha vinto in due set l'unico precedente con la 27enne di Praga, disputato quest'anno al secondo turno degli Australian Open. A guidare il seeding è la lettone Jelena Ostapenko: la 25enne di Riga, n.16 WTA, precede la rumena Simona Halep, n. 20 WTA, l'azzurra Giorgi, n.26 WTA, e la belga Elise Mertens, n.30 WTA. Assente la campionessa in carica, la tunisina Ons Jabeur, n.4 del ranking, che su questi prati dodici mesi fa, superando in finale la russa Kasatkina, conquistò il suo primo trofeo WTA.