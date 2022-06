Sinner è guarito dall'infortunio e annuncia: "Rientro a Eastbourne"

"Ciao a tutti, scusate se sono stato un po' tranquillo qui, è stato davvero frustrante per me ritirarmi dal Roland Garros. Volevo aggiornarvi sul fatto che il mio ginocchio sta meglio e mi sto preparando con la mia squadra per Eastbourne. Sono entusiasta di andare domani nel Regno Unito per la stagione sull'erba". Così, su Instagram, Jannik Sinner, che ha dunque recuperato dai recenti problemi al ginocchio, che lo hanno costretto a saltare anche il torneo di Halle di questa settimana. L'azzurro rientrerà nel circuito internazionale la prossima settimana nel torneo di Eastbourne.