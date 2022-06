Wimbledon, riecco Serena Williams: l'annuncio sul rientro

Serena Williams è pronta a tornare. La tennista americana ha dato "appuntamento" ai suoi fan a Wimbledon, alludendo al suo ritorno alle competizioni nel torneo che ha già vinto per ben sette volte (2002, 2003, 2009, 2010, 2012, 2015, 2016), tramite un post su Instagram: "SW (per Serena Williams, ndr) e SW 19 (il codice postale di Wimbledon). È un appuntamento! Ci vediamo lì". La frase è stata accompagnata da una foto delle sue scarpe da tennis sul prato. La giocatrice 40enne che non gioca dall'edizione 2021 di Wimbledon ed è attualmente classificata al 1208° posto nel mondo.