Queen's, Berrettini vola ai quarti: Kudla rimontato, ora c'è Paul

LONDRA (Inghilterra) - Soffre, lotta e alla fine Matteo Berrettini conquista i quarti del Queen's di Londra, Atp 500, superando al terzo set, in rimonta, per 3-6, 6-7, 6-4 l'americano Denis Kundla in due ore e 47 minuti di gioco. Ottima prestazione per il numero 10 del ranking che non parte bene, si risveglia a metà del secondo set e porta a casa il pass per il prossimo turno del torneo. Il 30enne di origini ucraine è in giornata: mantiene il servizio, lo ruba all'ottavo game portandosi sul 5-3 e nel momento decisivo del primo set parte con un ace, martella sul rovescio di Matteo procurandosi tre set point. Va subito a segno e chiude alla grande il 1° set in 41'. Nel secondo l'italiano riesce subito a procurarsi la palla break, ma non la concretizza: è costretto ad evitarne anche due visto la grande giornata dell'avversario e tutto si prolunga al tie break. Berrettini mantiene il primo servizio e ruba subito il secondo arrivando a giocarsi 3 palle set e rimettendo tutto in equilibrio con il 7-5 che manda tutto all'ultimo atto. La battaglia diventa serrata, fatta di errori e break e contro break: quello decisivo è di Berrettini al nono game che porta l'italiano a servire per il match. si chiude sul 6-4, sul cammino verso la semifinale per Berrettini ci sarà ancora uno statunitense, Paul che ha peigato Wawrinka in due set.