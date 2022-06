Nadal, ecco il futuro: "Voglio giocare Wimbledon e diventerò papà"

MAIORCA (Spagna) - Dopo la conquista del suo 14° Roland Garros, per Rafa Nadal non è ancora arrivato il momento di mettere fine ad una straordinaria carriera. Tornato a vincere dopo i problemi fisici, il campione spagnolo ha parlato del suo futuro nel corso di una conferenza al Mairoca Open, torneo su erba che si disputa nell'isola natale di Nadal. Queste le sue paroel: "La mia intenzione è di giocare a Wimbledon. Sono riuscito a ridurre il dolore. Sono felice di essere stato una settimana senza zoppicare. Ora dobbiamo aspettare come si evolverà la situazione nelle prossime settimane. La mia intenzione è di andare a Londra lunedì e se viaggio è perché voglio provare a giocare. Per ora le cure mi hanno permesso di allenarmi e questo ha mi ha fatto prendere la decisione di volare a Londra, sono tre anni che non gioco lì". E a proposito di futro, Nadal ha confermato anche la sua prossima paternità: "Diventerò padre. Non so come cambierà la mia vita. Non credo significherà un cambiamento nella mia vita professionale".