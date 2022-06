Wta Birmingham, Giorgi eliminata ai quarti dalla Haddad Maia

BIRMINGHAM (Inghilterra) - Si interrompe ai quarti di finale l'avventura di Camila Giorgi al Wta di Birmingham. L'azzurra è stata sconfitta dalla brasiliana numero 32 del mondo Beatriz Haddad Maia (suo ottavo successo consecutivo sull'erba) con il punteggio di 6-3, 6-2 in un'ora e 25 minuti. Dopo un ottimo avvio di set (3-0), l'azzurra subisce una brutta imbarcata perdendo 5 game consecutivi trovandosi sotto 5-3. La brasiliana ha il pallino del gioco e non si ferma strappando ancora il servizio alla Giorgi completando una striscia di 6 giochi consecutivi per il 6-3 in 46'. Nel secondo set la musica non cambia per Camila che resta in partita solo all'inizio (1-1) prima di soccombere 6-2.