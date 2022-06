Diretta Berrettini-Van de Zandschulp dalle 14: dove vederla in tv e streaming

LONDRA (INGHILTERRA) - Matteo Berrettini è impegnato oggi in semifinale del 'Cinch Championships', Atp 500 dotato di un montepremi di 2.134.520 euro che si sta disputando sull'erba dello storico Queen's Club di Londra, in Gran Bretagna. Il 26enne romano, numero 10 del ranking e secondo favorito del seeding, nonché campione in carica, ha battuto ai quarti lo statunitense Tommy Paul e in semifinale affronta l'olandese Van De Zandschuklp, numero 29 del ranking. L'azzurro si è aggiudicato in tre set l'unico precedente con il 26enne di Wageningen, disputato lo scorso anno al secondo turno sull'erba di Wimbledon.