Shapovalov accusa il Queen's Club di maschilismo: il messaggio sui social

Shapovalov attacca gli organizzatori del Queen's

Shapovalov, infatti, ha scritto un post sui social nel quale sottolinea la differenza di trattamento che viene fatta tra tennisti professionisti uomini e donne: "Ironico che il Queen's Club prenda il nome da una donna potente e straordinaria, ma che discrimina apertamente le tenniste professioniste non permettendo loro di allenarsi nel club quando devono prepararsi per Wimbledon. È ora di rivedere questa politica". Il canadese, infatti, ha sottolineato come ai tennisti venga data l'opportunità di allenarsi sui campi del club mentre alle colleghe non è riversato lo stesso trattamento.