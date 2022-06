Belinda Bencic si è qualificata per la finale del Bett1Open, torneo Wta 500 con un montepremi pari a 757.900 dollari in corso sull'erba di Berlino. La tennista svizzera, testa di serie numero 8 del seeding e numero 17 del mondo, ha superato in semifinale la greca Maria Sakkari, seconda forza del tabellone e numero 6 del ranking Wta col punteggio di 6-7 (6-8), 6-4, 6-4. In finale se la vedrà con la vincente del match fra la statunitense Coco Gauff e la tunisina Ons Jabeur.