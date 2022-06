Diretta Krajinovic-Berrettini ore 14.30: dove vedere la finale del Queen's

LONDRA - Ci risiamo: Berrettini in finale al Queen's. È il bis della scorsa edizione e se Matteo riuscirà a battere il serbo Krajinovic, numero 48 del mondo (l'azzurro è 10°), allora entrerà anche nella storia perché solo McEnroe, Becker, Lendl, Hewitt e Murray (tutti ex n.1) sono riusciti a vincere l'Atp (500) inglese due volte di fila. Per Berrettini è la quarta finale consecutiva sull'erba dopo quelle giocate l'anno scorso proprio al Queen's e a Wimbledon, a cui si aggiunge quella vinta a Stoccarda domenica scorsa: se trionferà oggi si porterà a casa il secondo torneo in due settimane. Con Krajinovic si è già incrociato due volte sulla terra e in entrambe le occasioni ha vinto (Belgrado 2021, Budapest 2019). Il serbo però tenterà per la quinta volta di rompere il ghiaccio con il primo titolo della sua carriera.