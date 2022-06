Berrettini non si ferma più: vince il Queen's per il secondo anno di fila

LONDRA (Regno Unito) - Matteo Berrettini non si ferma più . Costretto a saltare per l'infortunio al polso i tornei di Madrid, Montecarlo, gli Internazionali d'Italia e il Roland Garros, il tennista romano ha conquistato il secondo titolo consecutivo dopo il successo ottenuto a Stoccarda la scorsa settimana, confermandosi campione sull'erba londinese del Queen's , dove si era imposto anche lo scorso anno. Niente da fare per il serbo Filip Krajinovic, sconfitto dall'azzurro numero 10 del ranking mondiale in due set con il punteggio di 7-5, 6-4.

Berrettini: "Ero al Queen's per difendere il titolo"

"Sono troppe emozioni... L'ultima cosa che mi sarei aspettato, reduce da un infortunio, era di vincere due tornei e difendere il titolo qui, in uno dei tornei più prestigiosi. Non voglio piangere, ma gran parte del merito è del mio team. Sono arrivato a Stoccarda e non mi sentivo tanto bene, non colpivo come volevo. Mi sono detto 'qui sarà dura', però alla fine ho vinto. Sono italiano, noi italiani ci lamentiamo sempre - afferma scherzando Matteo Berrettini dopo il trionfo al Queen's -. Adesso però non mi lamento. Comunque fosse andata sarebbe stato un bel ricordo. Che effetto fa vincere al Queen's due volte? Qui mi perdo sempre tra i corridoi, vedo i nomi dei campioni passati, adesso però sapere che c'è due volte il mio nome su quella parete mi rende molto contento". Infine una battuta su Wimbledon: "Non avrei potuto chiedere un inizio migliore per preparare Wimbledon. Però questo non è un torneo di preparazione a Wimbledon, questo è il Queen's ed ero qui per difendere il titolo. È uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Poi dalla prossima settimana cambierò l'obiettivo", conclude il tennista romano.