Sinner, operazione rilancio: un guru per il talento azzurro

Il rodaggio è finito e coerentemente con quanto disse a febbraio, al momento di comunicare la sua nuova collaborazione con coach Simone Vagnozzi, Jannik Sinner ha ultimato la definizione del proprio team, inserendo Darren Cahill come nuovo supervisor. L’australiano, già mentore in passato di Hewitt, di Agassi e in tempi recenti di Simona Halep, è l’ultimo innesto operato dall’altoatesino che nei giorni scorsi aveva già provveduto alla nomina di Jerome Bianchi quale fisioterapista (trascorsi con Tsitsipas, Wawrinka e Sharapova) e di Umberto Ferrara come preparatore atletico (già in team con Vagnozzi ai tempi della partnership con Marco Cecchinato).

Cahill è tecnico tra i più stimati sul circuito, ma al di là delle sue doti e dei suoi successi, a colpire è la tempistica scelta dall’altoatesino per portare a termine il cambiamento da lui stesso avviato in inverno. Nella parola crisi infatti c’è nascosta la radice “scelta”, momento risolutore che - giusto o sbagliato, lo dirà il tempo - dovrebbe risolvere il momento di difficoltà che ci si è trovati ad affrontare. Se quattro mesi fa fu il quarto perso agli Australian Open contro Tsitsipas ad innescare il processo, stavolta non appare un caso che Sinner abbia scelto le quasi tre settimane di assenza dal circuito per portare a compimento il progetto. Ritiratosi contro Rublev a fine maggio, durante gli ottavi del Roland Garros, e prossimo al ritorno in campo domani a Eastbourne, è un tempo fermo, quello dell’assenza, che Sinner ha sfruttato per tracciare provvisori bilanci da cui ripartire, realizzare fino in fondo quali e quanti siano stati i progressi fatti in virtù delle scelte operate e quali ancora gli step da compiere per colmare le lacune note e le indicazioni nuove con cui sta arricchendo il suo gioco.