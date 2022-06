Ranking Wta: Swiatek al comando, Giorgi leader azzurra

Piccoli cambiamenti nella top ten del ranking pubblicato dalla WTA. In prima posizione c'è sempre la polacca Iga Swiatek, 28esima number one dal 1975. Alle sue spalle, staccata di ben 4.120 punti, c'è l'estone Anett Kontaveit, stabile al secondo posto, che conferma il "best ranking", mentre sul gradino più basso del podio ecco la tunisina Ons Jabeur, prima araba a raggiungere questa posizione, che grazie al successo nel "500" di Berlino firma un nuovo primato personale. Poche novità di rilievo per l'Italia: continua a mantenere la leadership azzurra Camila Giorgi, stabile al numero 26. Fa un passo avanti, invece, Martina Trevisan: la 28enne mancina di Firenze risale al numero 27 ed eguaglia il primato personale. Ne fa uno indietro Lucia Bronzetti: la 23enne riminese scende un gradino e si accomoda sulla poltrona numero 72. Una posizione in meno anche per Jasmine Paolini, ora 73ª.