Wimbledon, sei azzurre impegnate nelle qualificazioni

LONDRA (INGHILTERRA) - Iniziano oggi le qualificazioni del singolare femminile di Wimbledon, terza prova del Grande Slam del 2022, in corso sui campi in erba di Roehampton, a Londra (lunedì 27 giugno il via al tabellone principale con i match che si disputeranno all'All England Club). Sono sei le tenniste azzurre impegnate alle qualificazioni: Sara Errani, Jessica Pieri e Giulia Gatto-Monticone (protagoniste di un derby azzurro), Lucrezia Stefanini, Federica Di Sarra e Cristiana Ferrando. Sono tre, invece, gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo londinese, che quest'anno offre un montepremi record: 40.350.000 di sterline.