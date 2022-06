Wta Eastbourne, Giorgi accede agli ottavi di finale: Marino ko

EASTBOURNE (Inghilterra) - Esordio positivo per Camila Giorgi nel 'Rothesay International', torneo WTA 500 dotato di un montepremi di 797.900 dollari di scena sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna (ultimo appuntamento del circuito rosa insieme a Bad Homburg per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon). La 30enne di Macerata, numero 26 del ranking e dodicesima testa di serie, reduce dai quarti a Birmingham e semifinalista in questo torneo 12 mesi fa, ha battuto al secondo turno la canadese Rebecca Marino, numero 107 del ranking Wta e ripescata in tabellone come lucky loser, con il punteggio di 7-5, 6-4. Al prossimo turno Giorgi affronterà la spagnola Muguruza, numero 10 al mondo.