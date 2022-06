Atp Eastbourne, Sonego supera Duckworth e vola agli ottavi

EASTBOURNE (Inghilterra) - Lorenzo Sonego vince al debutto nel 1° turno del "Rothesay International", torneo Atp 250 da 697.405 euro in corso sui campi in erba di Eastbourne nonché ultimo appuntamento insieme al torneo di Maiorca prima di Wimbledon. Il tennista piemontese, finalista della scorsa edizione, è stato autore di una grandissima rimonta e ha battuto in 3 set l'australiano James Duckworth - numero 77 del ranking Atp - col punteggio di 4-6 7-6 7-6. Al prossimo turno Sonego affronterà Alex De Minaur.