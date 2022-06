Wimbledon 2022, le teste di serie: beffato Berrettini con la 8

LONDRA (Inghilterra) - L'edizione di Wimbledon 2022 continua a far discutere anche nell'assegnazione delle teste di serie. Oltre all'esclusione dei tennisti russi e bielorussi e al non assegnare punti per la classifica Atp, il torneo sull'erba inglese oggi ha rivelato le teste di serie facendo storcere il naso a molti. Infatti una delle particolarità di Wimbledon consisteva che nell'assegnazione delle teste di serie dove non si guardava solo la classifica ma si valutavano anche i risultati e valore tecnico sull'erba, quest'anno non è successo. A farne le spese proprio Matteo Berrettini, finalista l'anno scorso e reduce dai successi a Stoccarda e al Queen's deve accontentarsi solo della testa di serie numero 8 mentre alla 3 c'è Capser Ruud alle spalle di Rafa Nadal (2) e Nole Djokovic (1). In Top 10 anche Jannik Sinner, Lorenzo Sonego ha la numero 28. Questo l'ordine dei primi 10:

1) Novak Djokovic

2) Rafa Nadal

3) Casper Ruud

4) Stefanos Tsitsipas

5) Carlos Alcaraz

6) Felix Auger-Aliassime

7) Hubert Hurkacz

8) Matteo BERRETTINI

9) Cameron Norrie

10) Jannik SINNER