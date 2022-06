Eastbourne, Sonego si ferma agli ottavi: De Minaur si impone in 2 set

EASTBOURNE (Regno Unito) - Lorenzo Sonego esce di scena agli ottavi di finale del "Rothesay International", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 697.405 euro che si sta disputando sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna, ultimo appuntamento, assieme al torneo di Maiorca, per rifinire la preparazione in vista di Wimbledon. Il 27enne piemontese, numero 32 del ranking Atp e tifosissimo del Torino, si è arreso ad Alex De Minaur - sesto favorito del seeding e 24° al mondo - con il punteggio di 7-5, 6-2. Nel prossimo turno l'australiano se la vedrà con il vincente della sfida tra lo statunitense Tommy Paul e l'azzurro Jannik Sinner.