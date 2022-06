Wta Eastbourne, Giorgi schiacciasassi: è in semifinale!

EASTBOURNE (Inghilterra) - Una superlativa Camila Giorgi torna per il secondo anno consecutivo in semifinale al Wta 500 di Eastbourne. L'azzurra ha battuto nettamente la bulgara Viktoria Tomova con il punteggio di 6-2, 6-1 in 64 minuti. Partita dominante da parte della Giorgi: 82% punti della prima, 26 vincenti, 5 ace e vinto 12 degli ultimi 13 game. Quinta semifinale in carriera nei tornei 500 (20ª nel circuito Wta) sperando di poter staccare il primo pass per una finale nella categoria. La Giorgi attende la vincente della sfida tra Ostapenko e Kalinina.