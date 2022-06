Wimbledon, Berrettini dal lato di Nadal: evitato Djokovic. Sinner pesca Wawrinka

Sorteggiato il tabellone di Wimbledon, terzo Slam della stagione. Ben 10 italiani al via dal main draw, con un Matteo Berrettini che è tornato alla grande dall'infortunio vincendo a Stoccarda e al Queen's. Il tennista romano finisce dalla parte di Nadal ed evita così Djokovic, avversario affrontato in finale la scorsa stagione, quando arrivò a un passo da un successo storico fermandosi solo all'ultimo step. Da segnalare nel tabellone maschile c'era Andy Murray, che esordirà con Duckworth e potrebbe incrociare Sinner in un eventuale terzo turno. L’altra mina vagante, Nick Kyrgios, pesca la wild card inglese Paul Jubb e finisce nella parte bassa: al terzo turno potrebbe incrociare Tsitsipas. Rafa Nadal invece esordirà contro l’argentino Cerundolo. Ma vediamo nello specifico i primi turni degli italiani: Sinner-Wawrinka, Griekspoor-Fognini, Tiafoe-Vavassori, Berrettini-Garin, Fritz-Musetti e Sonego-Kudla.