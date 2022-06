Jaeger shock: "Sono stata molestata sessualmente almeno 30 volte"

"Mi cambiavo in bagni chimici o al più in bagno per evitare commenti, interessi o azioni di altre persone. Ho avuto almeno 30 incidenti con un dipendente specifico del personale , tentativi fisici, tutti nello spogliatoio, molto, molto presto nella mia carriera. Quel particolare membro dello staff aveva grossi problemi a tenere le mani a posto . Ha anche evitato di stare da sola nelle aule di formazione perché sarebbe venuto da me anche lì". Il racconto shock , in un'intervista rilasciata a The Indipendent, è dell'ex 'bambina prodigio' del tennis Andrea Jaeger e i fatti risalgono al 1981, appena 16enne. Un anno prima aveva raggiunto i quarti a Wimbledon e la semifinale agli Us Open, un record di precocità che sarà battuto poi soltanto da Jennifer Capriati.

Jaeger sugli abusi: "La Wta mi ha intimato di non parlarne"

L'ex tennista statunitense, nata a Chicago il 4 giugno 1965 e ritiratasi soltanto a 19 anni con 15 tornei in bacheca (10 in singolare, 4 in doppio e 1 in doppio misto), racconta di essere stata minacciata di ritorsioni dopo aver denunciato i fatti alla Wta: "Mi hanno detto: 'Se dici ancora una parola su questo, faremo in modo che la borsa di studio di tua sorella a Stanford venga ritirata'. Ogni volta che ho cercato di difendermi, hanno minacciato di fare del male a qualcun altro. Posso vedere come in qualsiasi sport, anche adesso, a 40 anni di distanza, se un minore si trova ad affrontare situazioni simili, deve tacere quando si sente minacciato. Non posso permettere che subiscano più danni del genere", conclude Andrea Jaeger.