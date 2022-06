Tennis, Djokovic inaugura il centrale di Wimbledon

Come da tradizione, il detentore del trofeo Novak Djokovic inaugurerà il campo Centrale, lunedì 27 giugno, durante la prima giornata del torneo di Wimbledon. Sull'erba del Centrale seguiranno le sfide Alison Van Uytvanck-Emma Raducanu e Andy Murray-James Duckworth. Lo spagnolo Carlos Alcaraz, alla seconda presenza a Wimbledon, giocherà sul campo numero 1. contro il tedesco Jan-Lennard Struff. Sul campo n. 2 Jannik Sinner affronterà lo svizzero Stan Wawrinka e, sul n. 17, lo statunitense Frances Tiafoe incrocerà la racchetta con Andrea Vavassori, proveniente dalle qualificazioni. Nel tabellone femminile, sul campo n.4, andrà in scena il derby azzurro tra Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto.