Wimbledon, parla Sinner: "Un onore essere testa di serie, Berrettini può vincere"

LONDRA (Inghilterra) - "Essere tra le prime dieci teste di serie è un onore, proverò a far bene". Così Jannik Sinner , intervistato da Sky Sport, alla vigilia del debutto a Wimbledon contro lo svizzero Wawrinka. "La preparazione è andata bene, anche se giocare una partita è diverso. A Eastbourne è stato un buon test. Mi sento sempre meglio, ma la cosa più importante è essere felici e divertirsi in campo".

L'assist di Sinner a Berrettini

Sinner poi si sbilancia, sostenendo con convinzione che tra i favoriti per la vittoria a Wimbledon c'è anche Matteo Berrettini: "Dopo le vittorie a Stoccarda e al Queen's può puntare a vincere il torneo. Sono felice che stia bene fisicamente, gli auguro il meglio. Comunque ci sono tanti italiani in questa edizione ed è la cosa più bella: vedere tanti connazionali ogni giorno in campo".