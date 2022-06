Race to Turin: Berrettini stabile al 12° posto, comanda Nadal

Nonostante le vittorie a Stoccarda e al Queen's, Berrettini resta al 12° posto della Pepperstone ATP Race to Turin, la classifica basata sui risultati del 2022 che determina gli otto finalisti delle Nitto ATP Finals, in programma al Pala Alpitour di Torino dal 13 al 20 novembre prossimi. Il tennista romano si presenta a Wimbledon come uno dei favoriti dopo la finale dello scorso anno contro Djokovic. Nonostante lo Slam non assegni punti validi per la classifica in seguito alla decisione dell'All England Club e della LTA di escludere russi e bielorussi dal torneo a causa del conflitto in Ucraina, una vittoria sull'erba londinese gli darebbe comunque il diritto di giocare le Atp Finals qualora dovesse concludere la stagione tra il nono e il ventesimo posto della Race (se dovessero essere più d'uno, il posto andrebbe al meglio classificato).