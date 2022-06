Wimbledon: Djokovic ok, Alcaraz rischia ma passa al prossimo turno

LONDRA - Vittoria all'esordio per Novak Djokovic al torneo di Wimbledon, terzo Grande Slam della stagione. Il tennista serbo, campione in carica, ha battuto sul Centrale il sudcoreano Soonwoo Kwon, numero 81 Atp, faticando un po' in 4 set con il punteggio di 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 in 2 ore e 28 minuti. Con questa vittoria Djokovic è diventato l'unico giocatore nella storia ad aver vinto almeno 80 partite in tutte e quattro le prove del Grande Slam. "Questo sport mi ha dato tutto, non sono più uno dei giovani ma la fiamma e l'amore bruciano ancora dentro di me. Proverò ancora a fare il massimo, siamo arrivati a 80 e allora proverò ad arrivare a 100", ha dichiarato dopo l'incontro. Il serbo è a caccia del quarto titolo consecutivo a Wimbledon: gli unici a riuscirci nell'era open sono stati Bjorn Borg (5 di fila), Pete Sampras e Roger Federer.