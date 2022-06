Wimbledon, Sinner vola all'esordio: battuto Wawrinka

LONDRA - Ottimo esordio per Jannik Sinner che passa al secondo turno di Wimbledon , terzo Grande Slam della stagione, battendo Stan Wawrinka . Partita combattuta per l'altoatesino, numero 13 del ranking mondiale, che alla fine supera lo svizzero, numero 267 del ranking ma arrivato in carriera fino alla terza posizione, con il punteggio di 7-5, 4-6, 6-3, 6-3 in due ore e quaranta minuti di gioco.

Sinner-Wawrinka, la partita

Primo set molto combattuto, con Sinner che prova subito a portarsi avanti ma Wawrinka che non cede e risponde ai suoi colpi. Sul 5-5 il tennista azzurro prende il controllo della partita, vince i due game successivi e conquista così il primo set in 54 minuti con il punteggio di 7-5. Reazione immediata del tennista svizzero che si prende il secondo set con il punteggio di 6-4: tutto da rifare per Sinner. Nel terzo set l'azzurro si riprende e approfittando anche della stanchezza si porta nuovamente avanti, chiudendo anche a zero il rivale nel settimo game. Sinner si prende così il terzo set con il punteggio di 6-3. Il quarto e ultimo set è uguale al precedente, con l'altonesino in controllo e lo svizzero che prova a rimontare. Sinner, che rischia anche di farsi male travolgendo il pubblico durante il quinto game, vince il quarto set con il punteggio di 6-3 e vola al secondo turno.