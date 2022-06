Wimbledon: Berrettini, Sonego e Musetti in campo. Dove vedere i match in tv e in streaming

WIMBLEDON (INGHILTERRA) - Dopo le eliminazioni di Fognini e Vavassori e la vittoria di Sinner, nel secondo giorno di Wimbledon a fare il loro esordio saranno altri tre italiani: Berrettini, Sonego e Musetti. Il romano, finalista la scorsa stagione, ha dimostrato di essere tornato in gran forma dopo l'infortunio e ha trionfato a Stoccarda e al Queen's. Le speranze azzurre sono riposte principalmente su di lui che al primo turno, alle 14, dovrà vedersela contro il cileno Garin. Matteo è in vantaggio per 2-1 negli scontri diretti contro l'avversario di oggi. Sonego, invece, sfiderà alle 15.30 Kudla: i due si sono già affrontati due volte quest'anno, l'ultima proprio al Queen's, e in entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato l'americano. Infine Musetti che, alle 19, dovrà vedersela contro un altro statunitense, il numero 14 al mondo Taylor Fritz. In questo caso si tratta di una sfida inedita dato che i due non si sono mai trovati uno di fronte all'altro.