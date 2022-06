Wimbledon, Paolini ci prova ma vince la Kvitova

WIMBLEDON (Inghilterra) - Jasmine Paolini fa sognare per un un set mai poi si arrende contro la ceca Petra Kvitova (numero 26 al mondo). Sul campo numero 2 dell'All England Lawn Tennis l'azzurra ha ceduto 2-6, 6-4, 6-2 dopo un'ora e 42 minuti di gioco. La 31enne mancina di Bilovec, fresca vincitrice del titolo ad Eastbourne (il 29° in carriera), si conferma bestia nera della Paolini che ha perso 3 volte su 3: dopo un 1° set ricco di errori non forzati la tennista ceca ha ritrovato feeling con la pallina ed il break al 17° gioco del 2° set ha girato totalmente l'inerzia visto che dal 3-3 la Kvitova ha piazzato un parziale di 9 game a 3.