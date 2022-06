Paire si sfoga: "Odio il tennis, quando sono in campo vorrei scappare"

Il duro sfogo di Benoit Paire

In un'intervista al quotidiano francese L'Équipe, Paire si è liberato manifestando tutto il proprio malessere: “A Wimbledon per soldi? Per quelle cifre, vengo qualunque cosa accada. Anche se mi viene consigliato di non giocare. Cerco di liberarmi di questa cosa, perché prima mi piaceva il tennis, mi piacevano questi momenti di tensione, stare in campo, ma ora mi sento davvero poco bene. È uno stato mentale che ho da un po’. In questo momento provo antipatia per il tennis, lo odio. Andare in campo è una cosa che mi disgusta. Ogni volta che ci metto piede, mi viene voglia di scappare. Quando mi ritrovo in campo sono assalito dall'ansia, non riesco a gestirla. Ecco perché al Roland Garros ho giocato poco e la mia prestazione qui era abbastanza prevedibile. Ho bisogno di ritrovare quel piacere di giocare che non riesco a provare più".