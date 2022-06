Wimbledon, Sinner archivia Ymer: accede al 3° turno!

Segui il tennis live sul nostro sito

Il match

Primo set molto equilibrato con Sinner e Ymer che arrivano fino al 4-4 quando l'altonesino prende il controllo della partita vincendo i due game successivi e il set con il punteggio di 6-4. Anche el secondo set basta un breka a Jannik per deicdere la frazione: strappa il servizio al 4° gioco per volare 4-1 e non girarsi più aggiudicandosi il set 6-3 iun 38'. Sinner è padrone della partita e indirizza subito il 3° set portandosi sul 2-0 ma Ymer riesce a rientrare sfruttando l'unico momento di poca lucidità dell'azzurro ed il punteggio recita 3-3. Jannik perde lucidità, non riesce a convertire 8 palle break e al 12° gioco regala il game ed il set all'aversario (7-5). Quarto set Ymer cede, riesce a riprendere il break al 2° game ma dall'1-1 Sinner è padrone del set aggiudicandoselo 6-2 in 42 minuti.