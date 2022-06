Berrettini, bufera social dopo il Covid: ecco gli insulti vergognosi

ROMA - Dopo la finale dello scorso anno, Matteo Berrettini era riuscito a tornare nel pieno della forma per provare nuovamente l'assalto alla conquista di Wimbledon. Purtroppo per il tennista romano è arrivata a rovinare i piani la positività al Covid che lo ha costretto a rinunciare alla partecipazione nel prestigioso torneo britannico. L'annuncio di uno dei possibili candidati alla vittoria finale è arrivato via social e la delusione per lui e per tutti i suoi sostenitori è stata davvero altissima, Berrettini avrebbe potuto ignorare i sintomi, secondo la legge inglese attuale non si è obbligati a segnalare di essere positivi né a mettersi in isolamento, si consiglia semplicemente di restare a casa e limitare i contatti, ed invece, con grande senso di responsabilità nei confronti degli altri, lo ha fatto, accettandone le conseguenze. Una decisione saggia che ha trovato però sul web molti contrari.