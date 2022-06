La Swiatek al 3° turno di Wimbledon. Avanza Pegula, out Pliskova

LONDRA (Regno Unito) - Dopo il successo di Paula Badosa, spagnola quarta forza del ranking Wta, che ha sconfitto in due set la rumena Irina Bara, anche la numero uno al mondo Iga Swiatek accede al terzo turno del singolare femminile di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra. Non senza difficoltà, la polacca ha battuto in tre set l'olandese Pattinama Kerkhove con il punteggio di 6-4, 4-6, 6-3. Avanza anche la statunitense Jessica Pegula (n°9), che si impone 4-6, 6-3, 6-1 con la 'padrona di casa' Dart. Fuori a sorpresa, invece, la ceca Karolina Pliskova (n°7), che cede all'altra britannica Boulter (n°118). La vincitrice del Roland Garros 2022 Simona Halep archivia in due set (7-5, 6-4) la belga Kirsten Flipkens.