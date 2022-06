Wimbledon, Nadal vince ed affronterà Sonego al 3° turno

WIMBLEDON (Inghilterra) - Rafa Nadal accede al 3° turno di Wimbledon. Lo spagnolo ha battuto il lituano Ricardas Berankis (numero 106 al mondo) con il punteggio di 6-4, 6-4, 4-6, 6-3 in 3 ore con anche una lunga interruzione per pioggia (55 minuti) ad inizio 4° set. Prestazione non brillantissima da parte di Nadal che deve salir di livello al prossimo turno contro l'azzurro Lorenzo Sonego. Giornata che non ha riservato grossi colpi di scena con i favoriti che hanno rispettato i pronostici: Stefanos Tsitsipas, Taylor Fritz e Nick Kyrgios hanno vinto in tre set i loro match senza difficoltà, proprio il greco testa di serie numero 4 e l'australiano si affronteranno al prossimo turno.