LONDRA - Lorenzo Sonego è fuori da Wimbledon, terzo Grande Slam della stagione. Troppo duro il confronto per il tennista azzurro contro il numero 4 del mondo e secondo favorito del seeding, Rafa Nadal. Partita senza storia sul Campo Centrale, con lo spagnolo che vince in tre set per 6-1, 6-2, 6-4 in due ore e sei minuti. Nadal vola così agli ottavi dove sfiderà l'olandese Botic van de Zandschulp.