Tsitsipas attacca Kyrgios: "Bullo e prepotente, ha fatto il circo"

LONDRA - L'affascinante duello a Wimbledon tra Tsitsipas e Kyrgios , con la vittoria di quest'ultimo in tre set, si è chiuso tra spettacolo e polemiche. Non sono mancate le solite bravate dell'australiano e le piccate risposte del greco che hanno acceso il pubblico e infiammato lo show. Proprio Tsitsipas nel post match ha affondato il colpo: "È un bullismo costante, ecco cosa fa. Fa il prepotente con gli avversari. Probabilmente era lui stesso un bullo a scuola. A me i bulli non piacciono . Ha sicuramente dei tratti positivi, ma io vedo un lato malvagio, che può fare molto male alle persone che ha intorno".

Tsitsipas: "Sembrava un circo"

"Questa storia deve finire, non va bene. Qualcuno deve sedersi con lui e parlare. Non sono abituato a giocare in questo modo. Alla fine con lui non riesci a far finta di niente e comportarti come un robot: sembrava un circo. Ti stanchi delle continue lamentele. Non mi piacciono le persone che umiliano gli altri. Non c'è nessun altro giocatore che si comporta così", ha aggiunto Tsitsipas.