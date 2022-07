Wimbledon, diretta Sinner-Alcaraz: come e dove vederla in tv

LONDRA - Next gen a confronto, la super sfida tra Sinner e Alcaraz agli ottavi di Wimbledon promette spettacolo. Il percorso dell'azzurro (n.10 Atp e n.10 del seeding), sin qui è stato impeccabile: eliminati Wawrinka, Ymer e Isner mostrando grande solidità specie in risposta. Lo spagnolo invece, n.7 Atp e n.5 del torneo, si è conquistato gli ottavi superando Struff (al 5° set), Griekspoor e Otte. Sarà il secondo incontro nel circuito maggiore tra Sinner e Alcaraz.

Gli scontri diretti



L'unico scontro diretto da risale al 2° turno del Masters 1000 di Parigi Bercy 2021, quando vinse lo spagnolo in due set (7-6, 7-5). I due si sono affrontati anche a livello Challenger, nel 2019, ad Alicante (Spagna): anche lì trionfò Alcaraz (6-2, 3-6, 6-3).

Sinner-Alcaraz, in tv

La partita andrà in scena come 2° incontro sul Campo Centrale dell'All England Club quindi probabile inizio verso le 15:45 cora italiana. La sfida sarà trasmessa in tv da Sky sul canale Sky Sport. Sarà possibile guardare l'incontro anche in streaming su Now e su SkyGo.