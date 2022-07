Wimbledon, sarà Djokovic contro Sinner ai quarti di finale

LONDRA (Inghilterra) - Sarà una sfida affascinante tra il campione di oggi e quello, chissà, del domani ai quarti di finale di Wimbledon: Djokovic regola come da pronostico l'olandese Van Rijthoven con un netto 3-1 (6-2, 4-6, 6-1, 6-2) e sfiderà il rampante Sinner, che ha eliminato Alcaraz nel derby Next-Gen, per conquistare un posto in semifinale.