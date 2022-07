Wimbledon, Kyrgios doma Nakashima: è ai quarti

Segui Wimbledon sul nostro sito

Impresa Garin: De Minaur eliminato

Partita della giornata quella svoltasi sul campo 2 dove Cristian Garin ha battuto Alex De Minaur in un match incredibile: il cileno ha rimontato sotto 2 set a zero, annullato 2 match-point e vinto al super Tie-Break del 5° set per 10-6 per staccare il pass per i quarti di finale. Taylor Fritz riporta gli Usa ai quarti di finale di Wimbledon (ultima volta Isner nel 2018) dopo aver battuto per 3 set a zero Jason Kubler.

Risultati ottavi di finale

C.Garin b. A.De Minaur (#19) 2-6, 5-7, 7-6, 6-4, 7-6

N-Kyrgios b. B.Nakashima 4-6, 6-4, 7-6, 3-6, 6-2

T.Fritz (#1) b. J.Kubler 6-3, 6-1, 6-4