Sinner, il cuore non basta: Djokovic vince in rimonta al quinto set

WIMBLEDON (REGNO UNITO) - L'avventura di Jannik Sinner a Wimbledon si chiude ai quarti di finale. Il tennista azzurro viene eliminato da Novak Djokovic al termine di una sfida bella, emozionante e nella quale (per lunghi tratti) ha dominato la scena. L'altoatesino ha vinto i primi due set, mettendo in mostra un gioco fluido e una serie di colpi da fuoriclasse, prima di cedere alla distanza.

Sinner, partenza straordinaria

Grande rimonta di Sinner nel primo set. L'azzurro (che perde immediatamente il servizio), si trova a dover annullare una palla break sul 4-1 per Djokovic, ma con una rimonta straordinaria, recupera, strappa due servizi al serbo e chiude (in 57') sul 7-5. Nel secondo set continua il dominio del tennista azzurro, che strappa due break a Djokovic e domina il palleggio. La seconda frazione (che dura solo 35 minuti), si chiude sul 6-2 per Sinner.

La rimonta di Djokovic

Nel terzo set Djokovic torna in partita: mantiene agevolmente i primi due turni di servizio, strappa a Sinner il break del 3-1 e difende il vantaggio fino alla fine. Nel quarto set Sinner crolla: l'azzurro è incapace di ripetere gli scambi che lo avevano visto straordinario protagonista dei primi due set e cede alla distanza sotto i colpi di un Djokovic implacabile. Il tennista serbo chiude sul 6-2. Nell'ultimo game, Sinner si infortuna alla caviglia nel tentativo di recuperare una palla corta. L'azzurro, prima dell'inizio della quinta partita, si reca negli spogliatoi per farsi controllare. Djokovic non sbaglia più un colpo; strappa due break a Sinner e chiude sul 6-2.