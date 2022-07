ATV Tennis Open di Roma dall'11 al 17 luglio. Cozzoli: "Occasione per promuovere lo sport"

ROMA - Dopo due anni di stop forzato torna al Circolo Antico Tiro a Volo di Roma la 12/a edizione dell'ATV Tennis Open, rassegna internazionale di tennis femminile con 60.000 dollari di di montepremi. Il torneo si disputerà da lunedì 11 a domenica 17 luglio. Sulla terra rossa della Capitale è attesa Sara Errani, ex numero 5 Wta e detentrice del titolo in quanto vincitrice dell'ultima edizione datata 2019. Al via ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, reduce dal secondo turno a Wimbledon, e non solo. Ai nastri di partenza, infatti, anche le francesi Chloe Paquet e Fiona Ferro, oltre alle promesse Elina Avanesyan, Victoria Jimenez Kasinsteva ed Erika Andreeva.