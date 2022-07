Capolavoro Nadal a Wimbledon! Ora c'è Kyrgios in semifinale

LONDRA (Inghilterra) - E' un super Rafa Nadal a Wimbledon. Lo spagnolo supera al quinto set l'americano Taylor Fritz e conquista la semifinale del prestigioso torneo britannico con una vera e propria impresa. Termina 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6 dopo 4 ore e 20 di battaglia che il numero 4 al mondo porta a casa con molte difficoltà, sopratutto fisiche. Parte meglio Fritz che in soli 38 minuti ribalta un break iniziale subito al primo game e conquista il primo set in scioltezza sul 6-3. Nel secondo la lotta è serrata, sul 4-3 a favore Nadal chiama un medical time-out: problema addominale, il ritiro è consilgiato anche dal papà dagli spalti, ma il maiorchino non molla e pareggia i conti sul 7-5. Nel terzo l'americano approfitta delle fatiche dell'avversario e come nel primo atto chiude sul 6-3, in 34 minuti. Sembra finita, invece il Re della terra rossa dimostra che anche sull'erba è un fenomeno assoluto e con una prova straordinaria fa 2-2, ancora una volta sul 7-5. Nell'ultimo e decisivo set esce fuori il campione: si va al tie-break e Nadal corre spedito verso la vittoria chiudendo sul 10-4. Ora ci sarà Nick Kyrgios nel cammino verso la finale: l'australiano ha superato con facilità il cileno Cristian Garin con un netto 3-0 (6-4, 6-3, 7-6)