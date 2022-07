Wimbledon, Jabeur batte Maria: è la prima finalista!

LONDRA (Inghilterra) - La testa di serie numero 3 Ons Jabeur accede alla finale del torneo femminile di Wimbledon diventando la prima tennista africana a raggiungere il grande appuntamento. La tunisina ha battuto la tedesca Tatjana Maria (numero 103 al mondo) con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-1, in un'ora e 44 minuti. Primo set dominio Jabeur (6-2 in 38') ma la testa di serie numero 3 ha un momento di blackout nel 2° set che viene punito dalla Maria che prolunga il match al 3° set. La tunisina si ricompone dopo il momento difficile, strappa subito il servizio all'avversaria, vola 3-0 e non si gira più per chiudere la partita con secco 6-1. L'avversaria della Jabuer uscirà dalla vincente del match tra Simona Halep ed Elena Rybakina.