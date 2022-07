Berrettini e Sinner all'assalto dell'America

Per quanto diverse fossero alla vigilia, erano incognite profonde quelle che accompagnavano il via dello swing sull'erba di Matteo Berrettini e Jannik Sinner. I risultati ottenuti dagli azzurri invece sono stati tali che trenta giorni son bastati perché quei dubbi si trasformassero in consolidate certezze e interessanti promesse. La grande amarezza è legata al forfait del romano a Wimbledon causa Covid. Una vera sfortuna, affrontata comunque da Berrettini con grande responsabilità, che non sposta di un centimetro né il suo bilancio finale sul verde né tantomeno le sue aspettative future.

L'italiano aveva puntato su Stoccarda per il suo rientro in campo dopo l'operazione alla mano che lo aveva tenuto lontano dai giochi per quasi tre mesi. Già sede di un suo successo nel 2019, la scelta si è rivelata azzeccata. Riappoggiate le sue suole sull'erba, è stato come se Berrettini non avesse mai smesso di giocarci, un crescendo di partita in partita fino alla finale vinta contro Andy Murray. Un'impresa alla quale neanche il romano credeva e che non ha avuto nemmeno il tempo di assaporare visto il rilancio cui era atteso 48 ore dopo sui campi londinesi del Queen's, dove arrivava da campione in carica.

Mutata la cornice, identica però è stata la sinfonia dell'azzurro: un altro titolo e altre cinque vittorie consecutive, ancor più nette di quelle archiviate in Germania, tale il senso di dominio da lui trasmesso in campo. Impossibile ignorarlo, anche i per bookmakers d'oltremanica dai quali era quotato secondo favorito dei Championships. Il resto purtroppo è noto.

Meglio guardare al futuro e alle prossime tappe con cui prenderà il via la sua seconda metà di stagione. Berrettini nel ranking dovrà recuperare quei punti che l'ATP ha lui sottratto decidendo di non assegnarli a Wimbledon e in virtù dei quali lunedì scenderà al n.15 del ranking. La discesa verso gli US Open (29/8-11/9) partirà dalla terra rossa di Gstaad (ATP250 18-24/7) e Kitzbuhel (ATP250 25-30/7). L'imbarco per il nord America è previsto ad agosto: in calendario ci sono i due Masters1000 di Montreal (8-14/8) e Cincinnati (14-21/8). Punti da difendere il prossimo n.15 del mondo non ne ha molti, occasione buona per conquistarne quanti più possibili così da presentarsi al gala newyorkese e provare a migliorare il quarto di finale dove l'anno scorso si arrestò la sua corsa.