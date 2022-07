Wimbledon, Kyrgios solidale con Nadal: "Spero vada per il meglio, alla prossima volta!"

LONDRA (Regno Unito) - Nick Kyrgios avrebbe dovuto affrontare Rafa Nadal nella semifinale del Torneo di Wimbledon in programma venerdì, ma il ritiro del tennista spagnolo gli ha consentito di qualificarsi direttamente per la finale del torneo londinese. L'australiano ha pubblicato su Instagram una foto assieme a Nadal sul campo di gioco, manifestando la sua vicinanza al maiorchino: "Differenti giocatori, differenti personalità. Rafa Nadal spero che il tuo percorso di guarigione vada per il meglio e speriamo tutti di vederti presto in salute! Alla prossima volta….", scrive sul suo profilo il numero 45 della classifica Atp.