Tennis, torneo Todi: Passaro vola in semifinale

Nella tarda serata di ieri si è concluso un appassionante derby tricolore nei quarti di finale della sesta giornata degli "Internazionali di Tennis Città di Todi", torneo Atp Challenger dotato di un montepremi pari a 45.730 euro in scena sui campi in "rosso" della cittadina umbra. Vince e sbarca in semifinale Francesco Passaro, 220 del mondo, che ha sconfitto Luciano Darderi, 232 del ranking Atp, per 6-7 (3) 6-3 6-4. Il 21enne di Perugia è riuscito a raggiungere la sua maggior efficacia con il servizio e lo dimostra il fatto che abbia vinto il 48% dei punti, rispondendo sulla prima palla del 20enne nato a Villa Gesell. In semifinale, oggi, Passaro troverà la prima testa di serie, l'argentino Pedro Cachin, 120 Atp: c'è un precedente targato 2020, vinto dal 27enne di Bell Ville su terra battuta a Paguera, in Spagna.