Wimbledon, impresa Rybakina: battuta la Jabeur in finale

LONDRA (Regno Unito) - Elena Rybakina batte in finale Ons Jabeur e vince l'edizione 2022 del Torneo di Wimbledon: la kazaka centra il suo primo successo in carriera nello Slam superando contro i pronostici della vigilia la tunisina numero 2 al mondo 3-6, 6-2, 6-2, in un match durato un'ora e 51 minuti. Nel primo set la tennista magrebina impone il suo marchio di fabbrica disinnescando il gioco aggressivo della Rybakina, che soffre molto i drop e gli slice dell'avversaria. Nel secondo set però la musica cambia, con la kazaka (che ha lasciato la federazione russa nell 2018) che ruba due volte il servizio alla Jabeur, si porta sul 4-1 e chiude senza mai perdere il turno di battuta. Continua all'inizio del terzo set l'ottimo momento della Rybakina, che vince i primi due game e mette spalle al muro la Jabeur. La tunisina tiene il suo turno di battuta ma soffre tremendamente il servizio dell'avversaria, che piazza il break decisivo nel settimo game, si porta sul 5-2 e chiude la gara all'ottavo, laurendosi campionessa sull'erba londinese (la più giovane dal 2015).