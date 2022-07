Wimbledon, la Russia si "appropria" della Rybakina: "E' un nostro prodotto"

WIMBLEDON (Inghilterra) - Il presidente della Federazione Russa di tennis Shamil Tarpischev si è congratulato con Elena Rybakina per la vittoria del torneo femminile di Wimbledon, descrivendola come un puro "prodotto" del tennis russo. Nata a Mosca 23 anni fa, Rybakina, formatasi a Mosca e in Russia, fino a diventare la terza giocatrice al mondo nelle juniores, ha sempre detto di aver lasciato la il Paese per il Kazakistan per essere più supportata dal punto di vista sportivo e finanziario e ciò è bastato a Tarpischev per esaltare la vittoria di una russa finalmente "civilizzata".