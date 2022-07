Diretta Djokovic-Kyrgios ore 15: dove vedere la finale di Wimbledon

LONDRA - Wimbledon è pronto a regalare spettacolo con una finale inedita, quella tra Djokovic e Kyrgios. Il campione serbo arriva dalle fatiche in semifinale contro Norrie, superato in quattro set, mentre l'australiano è fresco e riposato grazie al forfait dato da Nadal. Si affrontano due tennisti totalmente diversi, per certi versi opposti, ma dotati entrambi di enorme talento, quel talento che a Kyrgios, alla sua prima finale Slam in singolare (in doppio ha trionfato con il connazionale Kokkinakis agli ultimi Australian Open), non è mai mancato ma che spesso non è stato accompagnato dalla testa: oggi dovrà tenere i nervi saldi se vorrà battere Nole, a caccia del suo settimo titolo all'AEC nella sua 32ª finale in uno Slam (20 vittorie). Per Djokovic potrebbe essere il 21° titolo Slam, nonché unico vinto nel 2022, visto che al momento l’ingresso negli Stati Uniti ai non vaccinati è ancora interdetto.