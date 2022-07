Tennis, Rybakina: la Russia vince in maschera

LONDRA- Evidentemente era scritto tra gli astri luminosi di queste notti londinesi di inizio estate. Nell’anno del divieto ai tennisti russi e bielorussi, banditi dall’All England Club per volere del governo britannico, a conquistare i Championships edizione n.135 è stata una tennista nata e cresciuta a Mosca, cittadina kazaka nel 2018 solo per convenienza fiscale. Una beffa atroce per gli organizzatori, che ha messo in grave imbarazzo soprattutto Kate Middleton, duchessa di Cambridge e madrina del club, costretta a scendere in campo al termine della finale femminile per consegnare il Venus Rosewater Dish a Elena Rybakina, la nuova regina dei prati di Church Road. La 23enne kazaka si è imposta in rimonta, al terzo set, sulla tunisina Ons Jabeur, numero 3 del seeding. Diventando la più giovane vincitrice di Wimbledon dal trionfo di Petra Kvitova nel 2011 e la prima capace di rimontare in finale un set di svantaggio dal successo di Amelie Mauresmo (2006). Uno sberleffo della sorte per gli organizzatori che avevano imposto il criticatissimo divieto come ritorsione per l’invasione di Mosca in Ucraina. Una scelta controversa, che ha spinto ATP e WTA a non assegnare allo Slam londinese punti validi per il ranking, oltre ad infliggere al circolo una multa milionaria. Ma a prendersi gioco del divieto di Londra è stato lo stesso torneo, che ha premiato, a sorpresa, la Rybakina, numero 17 del tabellone. Suona sempre più di beffa per gli inglesi, quando la Russia canta vittoria per bocca del presidente della federtennis, Shamil Tarpischev, che si è congratulato con Elena, descrivendola come un puro “prodotto” del tennis russo. «È fantastico! Ben fatto Rybakina! Abbiamo vinto il torneo di Wimbledon», ha esultato.